Новости версия для печати Сегодня исполняется 60 лет со дня создания воспитательной службы уголовно-исполнительной системы 14 июня 1957 года приказом Министерства внутренних дел СССР утверждено "Временное положение о начальнике отряда". Тем самым была организационно закреплена воспитательная служба в местах лишения свободы.



Как отметил директор ФСИН России Геннадий Корниенко, «сотрудники воспитательной службы решают важные задачи — исправление оступившихся людей, возвращение обществу законопослушных граждан. Эта миссия требует гуманности, выдержки, честности и преданности своей профессии».



Воспитательная служба уголовно-исполнительной системы Орловской области – это 20 психологов, 14 специалистов по социальной работе и 54 начальника отряда. Именно к ним в первую очередь приходят осуждённые со своими проблемами. Поэтому для них важны не только личные качества, такие, как отзывчивость, понимание, чувство справедливости, но и высокий уровень знаний по педагогическому, психологическому и юридическому направлениям.





Евгения Костомарова

14 июня 2017 года







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