Сегодня с рабочим визитом в Орловскую область прибыла делегация Республики Беларусь

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Сегодня с рабочим визитом в Орловскую область прибыла делегация Республики БеларусьДелегацию возглавляет зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.
В составе делегации начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в городе Смоленске Чеслав Шульга, руководители белорусских предприятий промышленности и АПК.
Как сообщает информационный портал Орловской области, 14 июня делегация посетит ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» в Кромском районе.
15 июня в Малом зале областной администрации состоится встреча белорусской делегации с руководством области. В этот же день представители Республики Беларусь пообщаются с руководителями торговых сетей, работающих в регионе.
Затем делегация посетит сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Славянское» в Верховском районе.
Завершит рабочую программу делегации торжественная приемка комбайнов новой серии производства ОАО «Гомсельмаш» в городе Мценске.