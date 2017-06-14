Новости версия для печати Сегодня с рабочим визитом в Орловскую область прибыла делегация Республики Беларусь Делегацию возглавляет зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло.



В составе делегации начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в городе Смоленске Чеслав Шульга, руководители белорусских предприятий промышленности и АПК.



Как сообщает информационный портал Орловской области, 14 июня делегация посетит ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» в Кромском районе.



15 июня в Малом зале областной администрации состоится встреча белорусской делегации с руководством области. В этот же день представители Республики Беларусь пообщаются с руководителями торговых сетей, работающих в регионе.



Затем делегация посетит сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Славянское» в Верховском районе.



Завершит рабочую программу делегации торжественная приемка комбайнов новой серии производства ОАО «Гомсельмаш» в городе Мценске.





Орловское Информбюро

14 июня 2017 года







На главную страницу





