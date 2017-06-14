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Во вторник вечером в Заводском районе Орла в результате ДТП пострадал ребенок

Авария произошла на улице Комсомольской в районе автовокзала.

В девятом часу вечера дорогу у дома 234 по улице Комсомольской не поделили две «Лады» различных модификаций. Как сообщил водитель разбитой «десятки», «Лада» 12-й модели вышла ему наперерез совершенно неожиданно.

Опросить водителя 12-й «Лады» не удалось. Он отправился в больницу вместе с пострадавшим ребенком. Впрочем, слова водителя «десятки» вполне согласуются с предварительной картиной ДТП, сложившейся у инспекторов.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», следовал по улице Комсомольской со стороны переулка Дарвина в направлении Карачевского шоссе. При повороте налево на Карачевское шоссе произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110», который следовал со встречного направления прямо. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» и пассажир автомобиля «ВАЗ-2112» - ребенок 2014 года рождения получили телесные повреждения».
Впрочем, число пострадавших в ДТП может быть неокончательным. На фоне стресса и шока водитель «Лады-десятки» не сразу заметил, что травмирован.

Виновника или же виновников ДТП определит расследование. Пока оно ведется в рамках административного законодательства. А меры взыскания для нарушителя, во многом, будут зависеть от самочувствия пострадавших.

По словам инспекторов ГИБДД, этот перекресток считается одним из самых сложных в Орле. Начинающие водители его старательно избегают, и в этом есть резон: каждый год здесь происходит по нескольку серьезных происшествий.


Иван Суверин
14 июня 2017 года

 


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