Новости версия для печати Во вторник вечером в Заводском районе Орла в результате ДТП пострадал ребенок Авария произошла на улице Комсомольской в районе автовокзала.



В девятом часу вечера дорогу у дома 234 по улице Комсомольской не поделили две «Лады» различных модификаций. Как сообщил водитель разбитой «десятки», «Лада» 12-й модели вышла ему наперерез совершенно неожиданно.



Опросить водителя 12-й «Лады» не удалось. Он отправился в больницу вместе с пострадавшим ребенком. Впрочем, слова водителя «десятки» вполне согласуются с предварительной картиной ДТП, сложившейся у инспекторов.

Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», следовал по улице Комсомольской со стороны переулка Дарвина в направлении Карачевского шоссе. При повороте налево на Карачевское шоссе произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110», который следовал со встречного направления прямо. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» и пассажир автомобиля «ВАЗ-2112» - ребенок 2014 года рождения получили телесные повреждения». Впрочем, число пострадавших в ДТП может быть неокончательным. На фоне стресса и шока водитель «Лады-десятки» не сразу заметил, что травмирован.



Виновника или же виновников ДТП определит расследование. Пока оно ведется в рамках административного законодательства. А меры взыскания для нарушителя, во многом, будут зависеть от самочувствия пострадавших.



По словам инспекторов ГИБДД, этот перекресток считается одним из самых сложных в Орле. Начинающие водители его старательно избегают, и в этом есть резон: каждый год здесь происходит по нескольку серьезных происшествий.





Иван Суверин

14 июня 2017 года







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