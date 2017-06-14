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Культура межнационального общения на Орловщине должна выйти на новый уровень

Механизмы для этой работы обсудили члены координационного Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.

В самом начале встречи глава региона Вадим Потомский отметил, что это должна быть скоординированная работа различных ведомств, именно поэтому в заседании участвовали члены Общественной палаты области, полицейские, священнослужители, работники образовательных учреждений и многие другие.

О том, что Орловщина открыта для всех, говорит статистика. К примеру, правонарушений, совершённых иностранцами за последний год зарегистрировано всего 2% от общего числа преступлений. А в орловских вузах сегодня обучаются почти 3 тысячи иностранных граждан из полусотни государств. Укрепляют диалог и национальные центры, которые постоянно делятся опытом построения межконфессионально и межрелигиозного взаимодействия.
Вадим Потомский, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Мы уделяем особое внимание воспитательной работе с молодёжью. Необходимо шире привлекать к ней учителей и преподавателей, общественные организации. Воспитывать уважение к своей культуре, к традициям людей, которые живут рядом».
Также глава региона отметил, что нужно повысить роль районных Общественных палат в реализации образовательных и культурно-просветительских программ для воспитания культуры межнационального общения.


Антон Киселёв
14 июня 2017 года

 


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