Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В ДТП на Комсомольской пострадал ребенок. Инспекторы выясняют, кто виноват в случившемся.



- Асфальт в непогоду не кладут, но работа ведется. В районах области идет дорожный ремонт.



- Виктория – значит победа. Благотворительный проект с таким названием уже 5 лет помогает орловцам побеждать болезни.



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Вести-Орёл

14 июня 2017 года







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