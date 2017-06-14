Новости версия для печати За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 29 аварий Пострадали четыре человека.



Как рассказала старший инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Инна Можарова, 13 июня в 16:40 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Крон», следовал по переулку Маслозаводскому в направлении улицы Комсомольской. И в районе дома №1 по переулку Маслозаводскому произошёл наезд на пешехода – мужчину 1941 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение ортопедии орловской областной клинической больницы.



В тот же день в районе автовокзала при столкновении автомобилей «ВАЗ-2112» И «ВАЗ-2110» пострадали два пассажира «ВАЗ 2112». Мальчик 2014 года рождения был доставлен в детскую областную клиническую больницу (после осмотра ребёнок отпущен), и женщина 1993 года рождения была доставлена в больницу Скорой помощи им. Семашко. После оказания необходимой помощи она отпущена.



Инспекторы напоминают: до 20 июня в Орловской области проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», целью которого является профилактика дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. С начала года зарегистрировано уже более 90 таких случаев.





Татьяна Курбатова

14 июня 2017 года







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