За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 29 аварий

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За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 29 аварийПострадали четыре человека.
Как рассказала старший инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Инна Можарова, 13 июня в 16:40 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Крон», следовал по переулку Маслозаводскому в направлении улицы Комсомольской. И в районе дома №1 по переулку Маслозаводскому произошёл наезд на пешехода – мужчину 1941 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение ортопедии орловской областной клинической больницы.
В тот же день в районе автовокзала при столкновении автомобилей «ВАЗ-2112» И «ВАЗ-2110» пострадали два пассажира «ВАЗ 2112». Мальчик 2014 года рождения был доставлен в детскую областную клиническую больницу (после осмотра ребёнок отпущен), и женщина 1993 года рождения была доставлена в больницу Скорой помощи им. Семашко. После оказания необходимой помощи она отпущена.
Инспекторы напоминают: до 20 июня в Орловской области проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», целью которого является профилактика дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. С начала года зарегистрировано уже более 90 таких случаев.