Новости версия для печати В Орле завершил свою работу фестиваль камерных и моно спектаклей «ЛЮДИ» 7 стран представили на театральных подмостках Орла свои спектакли.



Это были постановки литературных произведений русских и зарубежных авторов. Но каждый спектакль – будь-то сценическая версия романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского или мрачная комедия «Череп из Коннемары» Мэтью МакДонаха – заставлял задуматься. И каждый раз – полный зал.

Александр Михайлов, директор фестиваля: «Мы старались, чтобы афиша была разнообразная и в плане драматургическом, и в плане, кто над спектаклем работает: и молодые режиссеры, и режиссеры среднего поколения, и очень опытные режиссеры. Подходы тоже совершенно разные: от формального театра (в хорошем смысле слова), условного с поиском яркого театрального языка до традиционного психологического театра, который никто не отменял. Мне кажется, спектакли находили свою аудитории, свою публику». На закрытии зрители увидели спектакль «Кабаре». Его привёз в Орел американский актер Бремнер Дьюти. Затем были награждены победители в разных номинациях. Гран-при фестиваля получил спектакль «Пять историй про любовь» из Санкт-Петербурга.





Ольга Борисова

14 июня 2017 года







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