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среда
14.06.2017
23:30:22
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В Орле завершил свою работу фестиваль камерных и моно спектаклей «ЛЮДИ»7 стран представили на театральных подмостках Орла свои спектакли.
Это были постановки литературных произведений русских и зарубежных авторов. Но каждый спектакль – будь-то сценическая версия романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского или мрачная комедия «Череп из Коннемары» Мэтью МакДонаха – заставлял задуматься. И каждый раз – полный зал.
На закрытии зрители увидели спектакль «Кабаре». Его привёз в Орел американский актер Бремнер Дьюти. Затем были награждены победители в разных номинациях. Гран-при фестиваля получил спектакль «Пять историй про любовь» из Санкт-Петербурга.
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