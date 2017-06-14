Новости версия для печати Организаторам мценской нефтеврезки «накинули» срок Областной судебный орган пересмотрел приговор Мценского районного суда, вынесенный участникам организованной преступной группы. Деятельность шайки была раскрыта правоохранителями в октябре 2014 года.



Солярку откачивали прямо из нефтемагистрали. По словам оперативников, отвод был выполнен в изощренной манере. Шланг высокого давления тянулся от места врезки на 2 километра, пересекая трассу М-2. С поличным, при выкачивании топлива на месте были задержаны двое членов преступной группы. Один из них признать вину не спешил. Другой задержанный быстро понял, что отпираться бессмысленно.



По словам оперативников, криминальный бизнес работал как часы. Преступники предусмотрели все, вплоть до сменной рабочей одежды. Сбыт краденого топлива также был налажен «на уровне» - солярку продавали дальнобойщикам.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Установлено, что Бологов, являясь лидером организованной преступной группы, из корыстных побуждений совместно с Тереховым и Невровым, совершил тайное хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Рязань-Тула-Орел на общую сумму боле 500 тысяч рублей. Кроме того, Бологов, выполняя отведенную ему роль по обеспечению и нераскрытию созданной им преступной группы, передал взятку в размере 78 тысяч рублей сотруднику полиции, действовавшего в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия». Мценский районный суд назначил главарю шайки Андрею Бологову 5 лет колонии, его подельникам Андрею Терехову и Дмитрию Неврову – по 4 года. Правоохранители сочли наказание недостаточным.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Мценский межрайонный прокурор с приговором суда не согласился и обжаловал приговор ввиду мягкости назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами представления прокурора и назначил Бологову наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 390 тысяч рублей. Терехову и Неврову назначено наказание в виде четырех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». При хищении углеводородов орловские преступники, подчас, демонстрируют верх изобретательности и конспирации. Эту бы техническую смекалку, говорят правоохранители, да в мирное русло.





Иван Суверин

14 июня 2017 года







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