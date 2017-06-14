Новости версия для печати Председатель орловского Облсовета побывал с рабочим визитом в поселке Нарышкино Урицкого района Леонид Музалевский провёл приём граждан и посетил детский сад №1, который сейчас закрыт на ремонт.



Большая часть обращений сельчан касалась социальных объектов района. Например, в местной больнице неделю назад отключили горячую воду, а без неё медучреждение функционировать и качественно оказывать услуги не может. А директор местной школы попросил включить их образовательное учреждение в госпрограмму ремонта сельских школ.



Подсобное помещение, в котором расположились спортзал и пищеблок пришли в негодность. На ремонт нужно 22 миллиона рублей. Но больше всего жители Нарышкино переживают за детский сад №1, который также закрыт на ремонт. От старого здания там по факту остались только стены. Внутренние помещения, коммуникации строители возводили с нуля. Однако работы ещё не завершены – на фасад и благоустройство территории вокруг детского сада нужно ещё 17 миллионов рублей.

Леонид Музалевский, председатель орловского Областного совета народных депутатов: «Буду работать с департаментом финансов, с департаментом образования для того, чтобы в этом году снять напряжённость с очерёдности в поселке Нарышкино. Здесь 160 детишек могут уже в конце года зайти в детский садик. Я думаю, что его в этом году нужно запускать в эксплуатацию». Родители ждут открытия этого детского сада уже два года. Разместить детей по другим учреждениям невозможно – на всех не хватит мест.





Антон Киселёв

14 июня 2017 года







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