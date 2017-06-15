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В Орле пройдет литературный праздник «Дворянское гнездо»

Праздник, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева, проводится уже на протяжении пяти лет. В этом году его главными лицами станут молодые герои произведений писателя.

Орловцы увидят Асю, Лизу Калитину, Елену Стахову. Исполнять их роли будут как уже опытные актеры орловских театров, так и студенты института культуры. Всего задействовано более 60 человек. не считая творческие коллективы, которые на празднике также покажут свое мастерство. Завесу тайны о действие приоткрыла режиссер Светлана Гавдис. 
Светлана Гавдис, режиссер: «Мы планируем задействовать лодку, на которой прибудет к нам Иван Сергеевич. Мы назвали этот блок «В ожидании желанного гостя». Его ждет как бы деревня, которая принадлежала Тургеневу, его крестьяне. Они в ожидании, готовят угощение, готовят песни, танцы. И там же будут прочитаны и отрывки из «Записок охотника».
Не обошлось и без происшествий. Так заранее подготовив атрибуты для создания атмосферы конца 19 века, организаторы обнаружили пропажу.
Михаил Вдовин, первый зампред орловского Областного совета народных депутатов: «Мы решили сделать пеньки, чтоб создать антураж для праздника. Написали бирочку, что это для Тургеневского праздника. Прошла неделя и от большого вороха пеньков осталось только четыре пенька. Наверное, кто-то у себя на даче организовал праздник. Но мы восстановим это и гарантируем, что праздник не пострадает».
Как рассказали организаторы праздника, в сквере «Дворянское гнездо» побелят бордюры, скосят траву там, где еще этого не сделали. 
 
Провести вечер с Тургеневым приглашаются все желающие.

Праздник состоится в эту пятницу, 16 июня, в 18:00 в сквере «Дворянское гнездо».



Анна Вайсергисер
15 июня 2017 года

 


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