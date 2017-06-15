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четверг
15.06.2017
8:56:11
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСегодня в 12 часов на телеканалах «Россия» и «Россия-24», в эфире «Радио России» и «Вести-ФМ» состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Первая прямая линия прошла в 2001 году. В течение нескольких часов глава государства отвечает на вопросы соотечественников. Они касаются самых разных сфер жизни. Многие из них острые и вскрывают проблемы, которые требуют немедленного вмешательства. Задать вопрос главе государства можно вплоть до окончания прямой линии. Орловцы традиционно активно задают свои вопросы при помощи телефонной линии, смс-сообщений и в соцсетях.
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