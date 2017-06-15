Новости версия для печати Вместимость общественного транспорта в Орле пересмотрят На некоторых маршрутах будет пересмотрена минимальная вместимость с целью ее увеличения. В настоящее время проводится анализ поступающих от жителей обращений и складывающегося пассажиропотока.



Как рассказал глава администрации города Орла Андрей Усиков, в настоящее время контракты с перевозчиками заключены на период с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. В дальнейшем этот срок планируется увеличить до трех лет. Заключение долгосрочных контрактов необходимо для привлечения новых транспортных средств на маршруты, а также приобретения перевозчиками автобусов, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями. Андрей Усиков отметил, что для улучшения транспортного обслуживания жителей Северного района с 14 июня изменена схема некоторых маршрутов с организацией движения по новому участку улицы Раздольной, а также организовано дополнительное количество транспорта по микрорайонам Лужки и Зареченский, сообщает официальный сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

15 июня 2017 года







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