Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вот оно какое, наше лето… Дачники рассказали, как спасают урожай в июньские холода. - Артистам – награды, зрителям – впечатления. Фестиваль «Люди» завершился ярким закрытием. - Судьбу «Дормаша» решают на уровне министерства промышленности и торговли. - В районах области ремонтируют дороги. - В переулке Черемховский города Орла продолжается борьба за право безопасного передвижения.

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Вести-Орёл

14 июня 2017 года







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