Новости версия для печати Орловец пожаловался Владимиру Путину на ветхое жилье Сегодня в 12 часов на телеканалах «Россия» и «Россия-24», в эфире «Радио России» и «Вести-ФМ» состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным».



Мужчина, позвонивший в Москву, рассказал, что он живет в доме 1939 года постройки, который был признан аварийным ещё в 2008 году.



Однако позже решение было отменено. В 2013 году здание снова признали аварийным, после чего сроки переселения жильцов были перенесены на 2022 год. Жители дома обратились к президенту с просьбой разобраться в ситуации: люди просто боятся жить в доме, где в любой момент может рухнуть крыша.



Вопросы Владимиру Путину можно задать, позвонив по номеру 8–800–200–40–40 (звонок бесплатный), или отправив бесплатное SMS или MMS-сообщение на номер 0–40–40.





Юлия Сулим

15 июня 2017 года







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