Молодые семьи Орла получили сертификаты на улучшение жилищных условий

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четверг
15.06.2017
16:46:15
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Молодые семьи Орла получили сертификаты на улучшение жилищных условийИх обладателями стали 16 орловских семей.
Реализовать выплату они смогут в течение семи месяцев. Она составляет 30% от стоимости жилья для тех, кто ещё не стал родителем, и 35% - для семей с детьми. Такую возможность орловцы получили благодаря реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2017 — 2020 годы». Планируется, что всего по ней социальные выплаты получат 64 семьи: по 16 в каждом программном году.
Напомним, участие в программе могут принять семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Более подробно информацию можно уточнить в жилищном отделе администрации Орла.
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