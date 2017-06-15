Новости версия для печати Орловский губернатор призвал городские власти навести в порядок в скверах и парках Орла По словам Вадима Потомского, зоны отдыха горожан сегодня находятся в неподобающем состоянии.



Вадим Потомский: «Я просил бы городские власти внимательно посмотреть на ситуацию, которая сложилась сегодня в скверах и парках, потому что после массовых всех этих гуляний, праздников парки и скверы захламлены. Это первый момент. Второй момент – набережные. Несмотря на то, что мы их частично сделали, зарастает она – особенно вдоль берегов. Надо подумать, что с этим делать, потому что вид достаточно неприглядный. Как-то этот вопрос надо решать. Мы обрамление набережной дали, а так вот смотришь на нее – вид уже, когда из воды все это торчит, на болото начинает в некоторых местах быть похожей. Надо с этим что-то сделать». Кстати, на заросшие травой городские территории в социальных сетях неоднократно жаловались и жители Орла. После этого в областном центре силами муниципальных предприятий был проведен покос травы.





Юлия Сулим

15 июня 2017 года







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