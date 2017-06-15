Новости версия для печати Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым Встреча состоялась 14 июня в Москве. В ходе встречи обсуждался вопрос вывода из кризиса ЗАО «Дормаш».



Как сообщает информационный портал Орловской области, стороны обсудили вопросы взаимодействия Минпромторга России и Орловской области в сфере промышленности. В частности, речь шла об исполнении решений, которые были приняты по итогам визита Дениса Мантурова в наш регион.



Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос вывода из кризиса ЗАО «Дормаш». Эту тему затронул Вадим Потомский на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась 5 июня в подмосковных Горках. Тогда глава российского правительства дал ряд поручений по решению проблемы орловского предприятия. Денис Мантуров и Вадим Потомский детально обсудили вопросы, касающиеся исполнения данных поручений.



Комментируя итоги встречи с министром промышленности и торговли РФ, губернатор Орловской области отметил: «Встреча прошла очень продуктивно. Мы договорились о дальнейших действиях. В ближайшее время у нас будут результаты по решению ряда вопросов, прежде всего, по основным кредиторам завода «Дормаш» и по реализации тех шагов, которые мы наметили, чтобы завод был сохранен». Вадим Потомский подчеркнул, что предприятие способно производить высококлассную технику для строительства дорог, которая будет востребована не только в Орловской области, но и в Российской Федерации в целом.





Орловское Информбюро

15 июня 2017 года







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