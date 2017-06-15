|
четверг
15.06.2017
16:46:17
|
|
На Орловщине проходит профилактическая операция «Пешеход»В региональной Госавтоинспекции озабочены неблагополучной статистикой.
Согласно анализу ГИБДД, каждое третье ДТП, случившееся в этом году на территории области, связано с наездом на пешехода. Всего зафиксирована 91 такая авария. 11 человек погибли и 81 травмирован.
Причиной такой ситуации инспекторы, в том числе, считают низкий уровень дисциплины самих пеших участников движения. На это указывают и первые итоги рейдов: если за непредоставление преимущества на «зебре» наказано 27 водителей, то при этом 78 пешеходов оштрафованы за переход дороги в неположенном месте.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта