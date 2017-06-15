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На Орловщине проходит профилактическая операция «Пешеход»

Согласно анализу ГИБДД, каждое третье ДТП, случившееся в этом году на территории области, связано с наездом на пешехода. Всего зафиксирована 91 такая авария. 11 человек погибли и 81 травмирован.

Причиной такой ситуации инспекторы, в том числе, считают низкий уровень дисциплины самих пеших участников движения. На это указывают и первые итоги рейдов: если за непредоставление преимущества на «зебре» наказано 27 водителей, то при этом 78 пешеходов оштрафованы за переход дороги в неположенном месте.