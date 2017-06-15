Новости версия для печати «Интерактивная карта капремонта» заработала в Орле По замыслу создателей нового проекта – Фонда капитального ремонта – теперь отслеживать сроки, объем работ и их качество можно минуя очереди в один клик в Интернете. Контроль за нерадивыми подрядчиками и властью – цель интерфейса. Запущен он в начале мая и тестовый период уже закончен.



Квартира в доме на Нормандии-Неман Андрею Семенову досталась от дедушки. В бывшем купеческом особняке, который был построен в 19 веке, сегодня 7 квартир. Еще этой весной капремонта просило и само здание, и жители.

Андрей Семёнов, старший по дому №20 по ул. Нормадия-Неман: «Так как у меня нет специального технического образования, чтобы контролировать все виды работ, необходимо было где-то почерпнуть информацию. Здесь, конечно, здорово подсобило то, что появилась в Орловской области «Интерактивная карта капремонта».











Три месяца – и от «преданья старины» практически ничего не осталось. Новая кровля, фасад и инженерные сети. 1 млн 700 тысяч рублей – сметная стоимость ремонта. Жители не только сами определили фронт работ, но и контролировали их ход. Андрей Семёнов, старший по дому №20 по ул. Нормадия-Неман: «Очень удобное приложение за счет того, что есть такой пункт, как «Народный контроль». Благодаря ему можно сфотографировать какие-то недоделки, и на видео снять приложить, зарегистрироваться и отправить непосредственно на сайт капремонта, и оттуда, что приятно, будет обязательно обратная связь». И в этом случае два дня дается представителям Фонда капремонта на выезд на место и составление акта. Орловский регион - пилотный, где заработал такой ЖКХ-инструмент. Найти его можно на сайте фонда Капремонта.

Максим Захаров, представитель ОРО общероссийского движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»: «Необходимо зайти на сайт фонда капитального ремонта. Там есть иконка «Народный контроль». Кликнув на нее, можно ввести адрес дома и приложить фотоматериалы, которые свидетельствуют о том, что было сделано некачественно. Будь то залитие в дождь – не укрытый дом, будь то некачественно сделанный фасад или были использованы не те материалы».









Александр Ремига, заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «Это регионы и Центрального Федерального округа, и Северо-Западного Федерального округа, позвонили из более 10 регионов. Координирует всю эту деятельность министерство строительства. Думаю, что во многих регионах такая интерактивная площадка появится в ближайшее время». Несколько домов в Орле уже отремонтированы под руководством жителей. Идея народного контроля понравилась и другим субъектам страны.: «Это регионы и Центрального Федерального округа, и Северо-Западного Федерального округа, позвонили из более 10 регионов. Координирует всю эту деятельность министерство строительства. Думаю, что во многих регионах такая интерактивная площадка появится в ближайшее время».





Сергей Касьянов, и.о. директора Фонда капитального ремонта Орловской области: «Планируем в дальнейшем прописать в договор оказания услуг по строительному контролю, чтобы жители могли, заходя на сайт, видеть в он-лайн режиме, как происходит капремонт. И в любой момент они могли бы дать обратную связь, разместив информацию в «Народном контроле». Сделать сферу ЖКХ прозрачнее – цель и интерактива, и региональных властей. В этом помогут и веб-камеры. Они вместе с подрядчиком появятся на домах, где идет капремонт.: «Планируем в дальнейшем прописать в договор оказания услуг по строительному контролю, чтобы жители могли, заходя на сайт, видеть в он-лайн режиме, как происходит капремонт. И в любой момент они могли бы дать обратную связь, разместив информацию в «Народном контроле».

Видеонаблюдение обещают начать устанавливать уже осенью. Всего же в этом году под капремонт попадают 140 многоквартирных домов.





Надежда Невматулина

15 июня 2017 года







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