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Необычное ДТП случилось в Заводском районе Орла минувшим вечером

В разгар часа-пик, когда и проезжая часть, и тротуары загружены до отказа, потерявший управление автомобиль мог наделать много бед. Однако по счастливой случайности, на пути у «Нивы Шевроле» не оказалось машин и пешеходов. Пострадал лишь сам водитель.

По словам очевидцев, автомобиль изменил направление без каких-либо видимых причин. Машина преодолела «встречку», газон и пешеходную дорожку, при этом водитель явно не пытался тормозить. На помощь пострадавшему поспешили прохожие.

Хотя скорость автомобиля была не слишком велика и явно не превышала общую скорость потока, удар был довольно сильным. К тому же, ремнем безопасности, по словам очевидцев, водитель пренебрег.

Поскольку признаков опьянения у пострадавшего не обнаружено, основной версией причин произошедшего остается резкое ухудшение самочувствия водителя. В ГИБДД говорят: хотя ДТП и выглядит как случайность, предотвращать подобные ситуации – одна из обязанностей любого автомобилиста. Не зря правила дорожного движения запрещают управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии.