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Орловчанка рассказала президенту, что федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме и им приходится добиваться помощи через суды

Президент обещал проверить эту информацию.



«Это странно, финансирование в этой сфере обеспечивается в полном объеме. Мы проверим, что вам не могут обеспечить. Могут быть сбои, связанные с несвоевременным проведением тендера или несвоевременными закупками» , - отметил Владимир Путин.

Так же орловчанка попросила «узаконить» транспортировку больных на гемодиализ. Глава государства пообещал заняться этим вопросом.









