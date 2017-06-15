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Глава администрации города Орла Андрей Усиков провёл рейд по Заводскому району

Несмотря на холодную погоду и бессолнечные дни, Орёл начал зарастать травой. Поэтому объезд главы города начался именно с этого пункта – покос. Работы ведёт «Зеленстрой», у которого, напомним, уже несколько месяцев серьёзные финансовые проблемы. Но, тем не менее, организация получила контракт на 19 миллионов рублей, и работы выполняет. За день косари в среднем успевают пройти по 3-4 улицы в каждом районе города. Непогода усложняет процесс - техника безопасности не позволяет работать в дождь, поэтому приходится прерываться.

Скоординирована должна быть работа и в сфере благоустройства дворов Орла. В многоэтажке по адресу МОПРа, 29 совсем недавно завершился капитальный ремонт. Жители остались довольны, теперь планируют обустроить двор. Сделать это можно будет по специальной программе благоустройства. Подрядчик, который займётся этим, определится на торгах - они запланированы на 1 июля. Всего по этой программе будут благоустроены 77 дворов и 3 общественных места - парк Ботаника, бульвар Победы и Детский парк.

Узнал в ходе рейда Андрей Усиков и насколько город замусорен. В Заводском районе сегодня из 124 домов, оставшихся без обслуживания, с управляющими компаниями определились лишь 58. Мусор с оставшихся контейнерных площадок муниципалитет убирает на добровольных началах, потому что жители 10-ти домов, например, наотрез отказались от любой формы управления. Люди управляющим компаниям не доверяют.

Дополнительные проблемы создают неплательщики и жители аварийных домов. Люди понимают, что их всё равно расселят и не хотят платить. Такие горожане считают, что мусор уберут за счет города.

Также в ходе объезда несколько орловцев смогли лично обратиться к главе администрации города. Вопросы не новы: дороги и аварийное жильё. Все обозначенные пункты Андрей Усиков пообещал лично держать под контролем. В ближайшее время глава орловской администрации планирует проверить и другие районы города.