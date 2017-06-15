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Власти города Орла отреагировали на сообщение жителей аварийного дома № 99Ф по 1-й Курской, которые пожаловались президенту на невыносимые условия проживания

Накануне прямой линии с главой государства, глава администрации Андрей Усиков лично решил съездить и увидеть всё своими глазами.

Сити-менеджер попросил жильцов набраться терпения и ещё немного подождать. 
 
Андрей Усиков: «Подрядчики взяли паузу и рассматривают вопрос по расселению вашего дома за счет своих средств. Дом стоит 53-й в очереди по обычной программе расселения. Мы стараемся».
 
Дом по адресу 1 Курская, 99 А построили для военных. Когда-то тут была казарма. Первых гражданских заселили в далеком 1947 году. С тех пор здесь сменилось не одно поколение. Дом двухэтажный, шлакоблочный. Сегодня здесь проживают 27 семей.  Из удобств только холодная вода. Туалет на улице. Фундамент сыплется, отливов нет, трещины по всему дому. Уже давно постояльцами в квартирах стали плесень и грибок.  
 
Этот дом признали аварийным и включили в программу расселения на 2008-2011 годы. По словам жильцов, документы были потеряны, их пришлось восстанавливать за свой счёт. Повторно дом был признан аварийным в 2013 году.
 



Анна Вайсергисер
15 июня 2017 года

 


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