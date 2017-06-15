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Леонид Музалевский: «Прямые линии» показывают, что для Владимира Путина нет «мелких» и незначительных вопросов

В этом году Прямая линия с президентом проводилась уже в пятнадцатый раз. Глава государства ответил на вопросы россиян, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Председатель орловского областного Совета Леонид Музалевский отметил: «На мой взгляд, такое общение очень важно как для Президента, так и для граждан страны. Миллионы вопросов, которые задают Владимиру Путину, решаются и становятся основой для государственных и региональных программ. Приведу лишь несколько примеров. Так, в нашей области уже завершается выделение квартир участникам Великой Отечественной войны. На обеспечение жильём детей-сирот направили в этом году 231 миллион рублей, свыше 200 квартир приобретаем ежегодно. Выделяются земельные участки многодетным семьям для строительства жилья. Главной задачей остаётся неукоснительное исполнение майских Указов Президента. Прямые линии показывают, что для Владимира Путина нет «мелких» и незначительных вопросов. Внимание уделяется всем проблемам, которые волнуют людей».


Татьяна Курбатова
15 июня 2017 года

 


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