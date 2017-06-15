Новости версия для печати Департамент здравоохранения Орловской области дал комментарий по поводу обеспечения льготников лекарствами Орловчанка Клавдия Ставцева рассказала президенту, что федеральным льготникам не выдают лекарства в полном объеме и им приходится добиваться помощи через суды.



Александр Лялюхин, член правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области : «Что касается пациентки Ставцевой, ситуация известна. Она является федеральным льготником, инвалидом первой группы, поэтому обеспечивается льготными лекарственными средствами в соответствии с 178 федеральным законом в рамках переданных полномочий от федерального бюджета. Для финансового обеспечения этих обязательств утверждается финансовый норматив ежегодно. В 2017 году он составляет 807 рублей в месяц на одного льготника. Пациентка имеет право на обеспечение, в том числе, и из регионального бюджета по тем препаратам, которые не входят в федеральный перечень, утвержденный постановлением правительства. Но у нее почти все препараты, которые входят в федеральный перечень. Стоимость ее обеспечения в месяц примерно около 50 тысяч рублей. То есть, при выделяемых средствах – 807 рублей из федерального бюджета на одного льготника – конкретно Клавдия должна получать лекарств на 50 тысяч. При этом финансировании в 2016 году нам совокупно удалось - при нормативе 758 рублей на одного льготника – обеспечить ее препаратами на 580 тысяч. В 2017 году уже на конец мая она обеспечена препаратами на сумму 116 тысяч рублей. Это препараты вспомогательной терапии, которые применяются при постоянном диализе и они направлены на различные аспекты возмещения состояния пациентки с хронической почечной недостаточностью – это и препараты железа, и препараты, регулирующие обмен кальция, и препараты, которые влияют на кроветворение, и другие препараты». Клавдия Ставцева, обращаясь к Владимиру Путину, попросила «узаконить» транспортировку больных на гемодиализ. По словам Александра Лялюхина, этот вопрос в Орловской области полностью решен.

Александр Лялюхин: «Что касается доставки пациентов на диализ, благодаря поручению губернатора Орловской области, вопрос этот в Орловской области уже полностью решен. Дело в том, что та частная медицинская организация «Диалан», которая у нас осуществляет приоритетный диализ пациентов города Орла и Орловской области, имеет договор с транспортной компанией, благодаря которому пациенты, нуждающиеся в доставке – они об этом уведомляют компанию самостоятельно, в том числе и Клавдия Ставцева, обеспечиваются доставкой на диализ посредством вызова такси, которое пациентам оплачивается». По мнению руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, проблема с обеспечением льготников медицинскими препаратами характерна не только для Орловской области.

Александр Лялюхин: «На сегодняшний день мы констатируем, что, к сожалению, тот норматив, который установлен федеральным законом, не покрывает всей потребности в льготных лекарственных медикаментах у федеральных льготников. И существуют ограничения, связанные и с различной бюджетной обеспеченностью у разных субъектов. Проблема характерна не только для Орловской области. Мне кажется, она характерна для всей страны. И есть существенные ограничения возможностей региональных бюджетов, и ограничения по тому виду льготы, по которой может обеспечиваться пациент, в полном обеспечении пациентов – федеральных льготников».





Орловское Информбюро

15 июня 2017 года







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