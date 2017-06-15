Новости версия для печати В Орловской области организована доследственная проверка по факту необеспечения женщины лекарственными средствами В ходе «Прямой линии с Президентом Российской Федерации», к Владимиру Путину посредством видеосвязи обратилась жительница города Орла.



В своем обращении она указала, что ей на протяжении полугода не поступают жизненно необходимые лекарственные препараты, и она вынуждена добиваться обеспечения лекарственными препаратами через суд, что существенно нарушает ее права и законные интересы.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организована доследственная проверка. Бездействию должностных лиц будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Орловское Информбюро

15 июня 2017 года







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