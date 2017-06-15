Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с проведением Тургеневского праздника будет запрещена стоянка автомобилей и перекрыто движение транспорта.



Как сообщили в пресс-службе администрации города Орла, 16 июня с 00:00 до 21:00 будет запрещена стоянка транспортных средств по ул. Октябрьская (от ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» до ул. Тургенева). С 16:00 до 21:00 будет закрыто движение автотранспорта по ул. Октябрьская (от ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» до ул. Тургенева), по ул. 7 Ноября (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская).





Орловское Информбюро

15 июня 2017 года







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