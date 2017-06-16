|
пятница
16.06.2017
13:13:27
|
|
В орловской библиотеке им. Бунина открывается книжная выставка «Жизнь замечательных идей»Выставка приурочена ко Дню изобретателя и рационализатора, который отмечается в нашей стране в последнюю субботу июня.
Всё, что меняет нашу жизнь к лучшему, сначала было идеей, сгенерированной в уме учёного, который свое изобретение и воплощает. Литература, представленная на выставке, состоит из статей специализированных периодических изданий, вышедших в свет за последние пять лет. Также показаны перечни патентов «Орловских изобретений» за 2013-14 годы, выпущенные сотрудниками отдела производственно-технических документов.
Выставка адресована всем, кто интересуется развитием науки и техники.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта