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В орловской библиотеке им. Бунина открывается книжная выставка «Жизнь замечательных идей»

Всё, что меняет нашу жизнь к лучшему, сначала было идеей, сгенерированной в уме учёного, который свое изобретение и воплощает. Литература, представленная на выставке, состоит из статей специализированных периодических изданий, вышедших в свет за последние пять лет. Также показаны перечни патентов «Орловских изобретений» за 2013-14 годы, выпущенные сотрудниками отдела производственно-технических документов.

Выставка адресована всем, кто интересуется развитием науки и техники.