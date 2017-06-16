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Сегодня в Орле состоится кулинарная битва

Это не просто шоу, а своего рода масштабный урок для студентов, решивших освоить тонкости индустрии гостеприимства и сервиса. Опытные мастера поделятся с будущими коллегами оригинальными рецептами приготовления напитков, мяса, рыбы и даже каш.

Подобные семинары также являются одним из способов взаимодействия учеников техникума сферы услуг и будущих работодателей.