Сегодня в Орле состоится кулинарная битва

|
пятница
16.06.2017
13:13:29
|
|
Сегодня в Орле состоится кулинарная битваВ мастерстве будут состязаться лучшие повара города, победители профессиональных конкурсов.
Это не просто шоу, а своего рода масштабный урок для студентов, решивших освоить тонкости индустрии гостеприимства и сервиса. Опытные мастера поделятся с будущими коллегами оригинальными рецептами приготовления напитков, мяса, рыбы и даже каш.
Подобные семинары также являются одним из способов взаимодействия учеников техникума сферы услуг и будущих работодателей.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта