Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Чемпионат и Первенство области по легкой атлетике среди молодежи Участие в соревнованиях примут практически все районы области.



Борьба за победу продлится два дня. Ожидается, что прибудут 150 спортсменов. Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: бег, тройной прыжок, метание копья и ядра, прыжки в длину и высоту. Торжественное открытие назначено на 15 часов. Место проведения – стадион им.Ленина .





Мария Семак

16 июня 2017 года







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