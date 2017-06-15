Новости версия для печати Жители Орла отправили свое видеообращение к президенту О чем просили и как на это отреагировали власти?



Первая прямая линия с президентом прошла в 2001 году. Длилась она чуть больше двух часов. В 2017 Владимир Путин отвечал на вопросы россиян четыре часа. У всех, как правило, конкретные вопросы, переселение из аварийного жилья, плохие дороги или качество медицинского обслуживания...



































Анна Вайсергисер

15 июня 2017 года







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