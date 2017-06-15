Новости версия для печати Разговор с президентом изменил все ее планы Полгода Клавдия Ставцева бьется за то, что положено ей по закону как федеральному льготнику. Но в ответ – денег не хватает. 25 мая орловские льготники дошли до приемной прокурора области, обратились в Генпрокуратуру. После этого, дело Ставцевой дошло до суда.



За несколько дней до прямой линии, Клавдия в соцсетях просила знакомых и незнакомых – донести ее проблему до президента. 40 минут ожидания на линии, и вот он, шанс быть услышанной…

































Анна Боева

15 июня 2017 года







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