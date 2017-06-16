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Причиной пожара в автомобиле «Газель» могла послужить неисправность газового редуктора либо аварийный режим электроустановок машины

Таковы первые выводы сотрудников МЧС по возгоранию, случившемуся накануне в Железнодорожном районе Орла.

Первое, что выяснили подоспевшие пожарные, - водитель грузовичка жив-здоров. От интервью мужчина уклонился, а на словах пояснил: дым в салоне заметил на ходу. Тут же притормозил, чтобы разобраться с неполадками, однако пожар развивался слишком стремительно. Штатного огнетушителя оказалось недостаточно.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «В районе дома № 22 по улице Магазинной произошло горение открытым пламенем моторного отсека и части кабины автомашины. В данном случае криминальную направленность пожара можно полностью исключить, автомобиль загорелся на ходу. Проводится проверка по данному факту, устанавливается материальный ущерб, будет принято процессуальное решение».
Зрелище пожара очень напугало старенькую жительницу ближайшего частного дома. Пенсионерка всерьез опасалась за сохранность своего деревянного жилья. Быстрое прибытие пожарных было на руку и владельцу «Газели». Распространение пламени было пресечено почти сразу же. Преобладающая версия причины возгорания – неисправная электрика. Рассматривается также вероятность технического сбоя в газобаллонном оборудовании. В Госпожнадзоре не советуют водителям ограничиваться минимальным запасом огнетушащих средств.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Хотелось бы напомнить автомобилистам города Орла о необходимости иметь в наличии огнетушитель, в случае, если используется грузовой транспорт, то огнетушители должны быть больших размеров».

Также в МЧС отмечают: к пожарам на транспорте нередко ведет отсутствие надлежащего технического обслуживания.


Иван Суверин
16 июня 2017 года

 


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