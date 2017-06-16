Новости версия для печати ГИБДД: «Пешеходы участвуют в каждом третьем ДТП на территории Орловской области» На дорогах региона продолжается профилактическая операция «Внимание: пешеход!».



«Пешеход всегда прав, но не всегда жив» - эта мрачная шутка, по словам сотрудников ГИБДД, из разряда черного юмора сегодня переходит в разряд реалий.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Порядка 30% от всех ДТП с пострадавшими на территории Орловской области было зарегистрировано с участием пешеходов. Так, с начала года уже 91 человек оказались под колесами автомобилей. В результате 11 пешеходов погибли, 81 – получили травмы». В ГИБДД констатируют: с огромным трудом большинство водителей удалось приучить пропускать пешеходов на «зебре». Тем временем, пешие участники движения почувствовали себя не в меру вольготно. При этом аргументы пешеходов-нарушителей звучат как полный абсурд. Так один из нарушителей пояснил, что переходил в неположенном месте потому что «хотел поскорее, так как плохо себя чувствовал, сердце больное, к тому же проблемы со зрением, а обходить – далеко».



На этот раз пенсионеру-нарушителю вынесли предупреждение. Но пробежка через дорогу могла бы окончиться иначе. На этом же отрезки улицы Тургенева в свое время под колеса грузовика попал пожилой мужчина, и наказан он был отнюдь не штрафом в 500 рублей - грузовик размозжил ему ногу.



Инспекторы говорят: статистика выявленных нарушений в этом году говорит сама за себя. Если водителей, не уступивших на «зебре», наказано около шести тысяч, то пешеходов, переходивших дорогу где попало, - почти вдвое больше.





Иван Суверин

16 июня 2017 года







На главную страницу





