Новости версия для печати В Орловской области оборудуют два крупных полигона для хранения твердых бытовых обходов – в Ливенском и Троснянском районах Об этом стало известно на совещании в региональном правительстве.



Кроме того, в нескольких районах начнется строительство ряда мусороперегрузочных станций.



Как рассказал руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин, строительство мусороперегрузочных станций планируется в поселке Знаменское - мощностью 30 тысяч тонн, в поселке Глазуновка - мощностью 40 тысяч тонн, в селе Дросково - мощностью 30 тысяч тонн, в поселке Верховье - мощностью 40 тысяч тонн.

Денис Блохин: «Уже сегодня ООО «Экополис» реализует в Орловской области комплексный экологический проект по созданию нового полигона и высокотехнологичного мусороперерабатывающего эко-технопарка в Орловской районе. В Урицком районе ООО «Экоград» завершило строительство комплекса по обработке и переработке отходов мощностью 40 тысяч тонн. ООО «Росресурс» реализует проект по строительству комплекса по обработке и размещению отходов на территории Мценского района мощностью 35 тысяч тонн. В настоящее время строительство цеха завершено. На стадии завершения находятся работы по вводу в эксплуатацию полигона». Только за период проведения весеннего экологического двухмесячника – в апреле-мае текущего года - в регионе было ликвидировано более 450 свалок, вывезено 15,5 тыс. тонн мусора. Установлено 639 урн и контейнеров.





Юлия Сулим

16 июня 2017 года







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