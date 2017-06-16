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В Орле более 100 человек сдали кровь во Всемирный день донора

Благодаря донорам областная служба заготовила более 50 литров крови для нужд лечебных учреждений.

И хотя дефицита крови в области нет, тем не менее, доноров на областной станции переливания ждут всегда. Правда, теперь, чтобы сдать кровь, необходимо заранее записаться на процедуру.
Галина Ковтун, заведующая отделением комплектования донорских кадров: «Для того чтобы упорядочить поток доноров и для того чтобы выполнить заявки больниц, мы ввели (и должны были ввести) такую запись. То есть, теперь все доноры, которые желают провести донацию, заранее должны записаться. И даже те, которые приходят сдавать для своих родственников. Тем людям, которые хотят помочь своим родственникам, находящимся на лечении в больнице, волноваться не стоит: они могут совершить донацию до момента выписки человека из больницы. Всё равно их компоненты крови поступят в общий банк крови и плазмы и будут впоследствии выданы. Мы в любом случае находим консенсус, находим какие-то выходы из ситуаций. Идём людям навстречу. Кроме того, конечно же, каждый день мы принимаем без всякой записи наших постоянных доноров, кто может сдавать именно кровь, особенно тех групп крови, которые востребованы». 

Так сейчас на Станции переливания крови востребованы доноры с третьей группой крови, отрицательного резус-фактора.

Следующая масштабная акция для тех, кто безвозмездно хочет поделиться своей кровью, пройдёт в областном центре в августе – во Всероссийскую субботу доноров.


Татьяна Курбатова
16 июня 2017 года

 


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