Новости версия для печати За минувшие сутки на территории Орловской области произошло 19 ДТП Травмировано 4 человека, среди них – один несовершеннолетний.



Как рассказала старший инспектора группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 15 июня в 15:30 18-летний водитель, управляя автомобилем «Хенде Солярис», двигался по автодороге Орёл-Знаменское (со стороны посёлка Знаменское) и в районе 29 км допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир получили телесные повреждения.



15 июня в 20:30 водитель, управляя автомобилем МАН с полуприцепом, двигался по улице Раздольная со стороны Михалицына и в районе дома №6 при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.



Сегодня в области проводятся рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Тонировка». А так же работают скрытые патрули ДПС.





Татьяна Курбатова

16 июня 2017 года







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