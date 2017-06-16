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В Орловской области с рабочим визитом побывала делегация из Республики Беларусь

«Белорусские жилые кварталы» в Орле, увеличение товарооборота и подарки для аграриев. Таковы итоги двухдневного визита белорусской делегации на Орловщину. Гости посетили несколько крупных предприятий – сельскохозяйственных и промышленных, распределительный центр.

28 миллионов долларов и только за 4 месяца этого года – такой товарооборот между Орловщиной и Белоруссией. И он был бы не возможен без соглашения о сотрудничестве, - говорят стороны. Документ был подписан 2 года назад. Первыми результатами и планами делились на рабочей встрече в правительстве региона.
Вадим Тарасов, и.о. губернатора Орловской области: «Мы гордимся тем, что продукция орловских предприятий пользуется устойчивым спросом у белорусских партнеров. Это керамические изделия, насосное и холодильное оборудование, изделия из черных металлов, светодиодная продукция, растительное масло». 
Игорь Брыло, зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: «Нам интересна сфера сельского хозяйства. Вчера побывали на мясоперерабатывающем предприятии. У нас большая делегация руководителей мясопереработки, поэтому мы встретимся с крупными сетями».
Об экспорте и импорте говорили уже на конкретных примерах. Из логистического центра товар попадает на полки магазинов крупной сети Орла и области, Курска и Брянска. В общей сложности – в 200 точек. Автоматизация процесса, условия труда – на уровне, – отметили гости. Но главное для сторон, что товары с триколором и белорусским флагом есть на прилавках.
Игорь Брыло, зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: «Побывали в двух сетях в Орле, наша продукция представлена - и молочная, и ассортимент сыров».
Дмитрий Бутусов, зам. председателя правительства Орловской области по АПК: «Есть позиции, которые мы не производим у себя, мы заинтересованы в том, чтобы поставлялись качественные продукты по этим направлениям, какие-то позиции могут свободно попадать на рынок Белоруссии». 
О партнерстве в строительстве: с ведущими компаниями Орловщины белорусские коллеги (крупнейшая республиканская компания) предложили возвести жилой комплекс. Такие «белорусские кварталы» уже есть в Калужской области.
Игорь Мацур, и.о. генерального директора ГПО «Минскстрой»: «Спектр работ: от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Мы выполняем все абсолютно самостоятельно, под ключ. И техническое сопровождение, и инженерное, и технадзор – делаем абсолютно все». 
Стороны договорились, что первым совместным проектом Орловщины и «Минскстроя» станет пристройка к гимназии в Ливнах. О промышленности и торговле предметно говорили на профильных встречах. Увеличение оборота товаров – задача, в том числе, и торгово-промышленных палат.
Игорь Козин, зам. председателя правительства Орловской области по промышленности, связи, торговли, информационным технологиям, труду и занятости: «Я думаю, что без Министерств мы не обойдемся, нам придется всё равно вырабатывать промышленную политику, направленную не только со стороны двух регионов, но и наших совместных действий со стороны наших стран».
В завершении двухдневного визита – подарки для аграриев. Парк агрофирмы «Мценская» пополнился двумя комбайнами с двигателем «Мерседес» мощностью 530 лошадиных сил и кондиционером. Произведены они в Гомеле. И до начала уборочной в Мценск приедут еще шесть таких же «белорусских помощников» сельхозпроизводителей.




Надежда Невматулина
16 июня 2017 года

 


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