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Сегодня в детском парке открывается бесплатная школа танцев «Танцуй, любимый город!»

Это будет второе танцевальное лето – впервые школа открылась в минувшем году, как одно из мероприятий, приуроченных к юбилею Орла.

Профессиональные хореографы проводили мастер-классы каждые выходные для всех желающих. Идея понравилась горожанам настолько, что и в этом году решили возобновить бесплатные уроки танцев.

Открывается школа 17 июня. В 11 часов гостей мероприятия ждет показательный концерт и мастер-классы от участников проекта.