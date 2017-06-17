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В налоговых инспекциях региона приступили к исчислению налогов физическим лицам за 2016 год

Размер земельного налога определяется на основании актуализированной кадастровой стоимости. Это, прежде всего, относится к собственникам земли в населённых пунктах и земельных участков сельхозназначения.

Как и в прошлом году, налоговое уведомление будет содержать информацию обо всех принадлежащих собственнику объектах налогообложения, расположенных на территории различных регионов страны. Но впервые в него включат суммы налога для физических лиц, не исчисленные налоговым агентом при выплате доходов в 2016 году.

Срок уплаты имущественных налогов – до 1 декабря.