Новости версия для печати В Орле открылась первая школа колокольного искусства Она будет работать при Свято-Троицком храме областного центра.



Открытые уроки для всех желающих проводятся каждую пятницу после 18:30 на звоннице. Проект организован по благословению настоятеля храма протоиерея Андрея Михалева новым молодежным движением «Троицкая община». Его участники планируют вести обширную деятельность: организовывать паломнические поездки, беседы со священником, быть волонтерами.



Встречи движения проходят в здании Воскресной школы при храме.





Юлия Сулим

17 июня 2017 года







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