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18 июня - День медицинского работника

В канун этой даты со сцены драматического театра им. Тургенева в адрес лучших медработников области прозвучали слова поздравления от руководителей города и региона.

Это тот редкий случай, когда медики откладывают на время в стороны белые халаты, скальпели и фонендоскопы и собираются вместе, чтобы услышать добрые слова. Для них все, в том числе и представители власти, которые выступали со сцены, в первую очередь - пациенты.

Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Самое главное, что сегодня есть у Орловской медицины, это высококлассные специалисты, добрые неравнодушные сердца и умелые чуткие люди. Тысячи орловцев благодарны им за спасенные жизни и возвращенное здоровье. Этим можно и нужно гордиться».

Сегодня на страже здоровья жителей региона стоят почти три тысячи врачей и около восьми тысяч специалистов среднего звена. Отлично проявляют себя молодые специалисты, выпускники медицинского институт ОГУ. В прошедшем году к работе приступили более 80 молодых врачей. В Орле строятся новые корпуса больниц, постоянно внедряются новые методы диагностики и лечения, в том числе высокотехнологичные.

Леонид Музалевский, председатель областного совета народных депутатов: «По высокотехнологичным операциям мы шагнули серьезно вперед. За 2016 год 3700 операций было сделано по этой системе, что почти на 30% выше, чем в 2015 году. Наши медики не стоят на месте, а постоянно совершенствуются».

Помимо теплых слов благодарности лучшие представители профессии получили награды от руководства области и праздничный концерт в подарок.