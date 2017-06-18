Новости версия для печати Рабочие будни сельского фельдшера Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.



Профессия врача требует максимальной самоотдачи. Рабочий день медика, по сути, не имеет строго графика – ведь помощь может понадобиться в любое время суток. Но если в городе поликлиники все же вечером закрывают, то сельский фельдшер ведет «прием» круглосуточно. О тонкостях и сложностях рабочих будней фельдшера материал нашего корреспондента Анны Вайсергисер









Анна Вайсергисер

18 июня 2017 года







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