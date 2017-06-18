Новости версия для печати Поставить правильный диагноз – дело всей жизни 18 июня - день медицинского работника. Традиционно к этой дате мы знакомим вас с врачом, который сыграл заметную роль в становлении медицины региона. Евгения Николаевна Степанова четверть века руководит отделением детской функциональной диагностики НКМЦ им. Круглой.



С детства Евгения Николаевна мечтала быть валеологом - врачом, который не лечит, а предотвращает болезни. Мечта сбылась - сейчас она работает в Центре здоровья, который и занимается профилактикой. Но путь к этому итогу был длиною более чем в 50 лет. Евгения Степанова, врач-педиатр центра здоровья НКМЦ им. Круглой: «Мы в детстве играли или в школу – я была всегда учительнице, или в больницу. И все-таки медицина преобладала в моих интересах». По всем династическим законам Женя должна была стать педагогом. Папа - директор школы, мама - учитель, но Евгения стала врачом, потому что образованных в послевоенные годы было больше, чем здоровых. Евгения Степанова: «Хлеб из лебеды ели, голод был, потому что все для фронта было. Кинули клич – «Все женщины на комбайны, на трактора». Мама пошла она была учительница - в тракторную бригаду». Из маленького поселка под Йошкар-Олой Женя поехала поступать в Казанский мединститут, и поступила. Училась на педиатра на повышенную стипендию и всегда находила время на увлечения. Евгения Степанова: «Я ходила в кружок бальных танцев, кроме того, что я еще и училась – как это я все успевала, не знаю, ходила в мотокружок , я чуть голову не разбила на этом мотоцикле. Газета у нас была «Советский медик», про нашу группу там написали, потому что она была одной из лучших в институте». Энергия этой девушки всегда била ключом. Распределили ее в медсанчасть при шахте в Пермском крае, где 10 лет не было педиатра. За три года работы она навела там порядок. Евгения Степанова: «Когда я стала там работать, мне даже домой не хотелось, хотелось круглые сутки, даже выходные мне были лишними». В наш город в 1970-м году Женя попала случайно. Ехала на работу в Жданов, а там – холера, не пустили. На обратном пути в медицинской газете прочитала, что в Орле нужны педиатры и вышла из поезда на станции. Попала прямо под крыло Зинаиды Иосифовны Круглой. Евгения Степанова: «Она была как вторая мать. Она о нас заботилась. Как из медсанчасти сталепрокатного завода говорили: «Мы тут троечники, а вы у Круглой - только пятерочники». Именно Круглая участковому педиатру Степановой поручила руководить функциональной диагностикой в детской больнице. Евгения Степанова: «Когда я пришла, вообще была кабина, экранированная, около приемного покоя, и делали только электрокардиограмму на фотобумаге - надо было проявлять, закреплять, как фотографии раньше делали, это сложная была процедура. И фоно-исследование. Всего два исследования было». Поднимать функциональную диагностику на должный уровень поручили правильному человеку. Евгения Николаевна честно занималась этим 10 лет практически на общественных началах, и потом 24 года официально как заведующая отделением. Это уже были помещения в новом хирургическом корпусе, вполне на столичном уровне. Евгения Николаевна работала в тесной связке с врачами, которые ее очень ценили и уважали. Екатерина Грушко, врач-невролог неврологического отделения Областной клинической больницы им. З.И. Круглой: «Электрокардиограмма, электроэнцефалограмма - все это проводилось своевременно с грамотным, квалифицированным описанием. Все интересные случаи, записи - она приходила в отделение – обсуждались, оговаривались,, мы в общем-то совместно с ней учились». Зинаида Юдович, заведующая неврологическим отдалением НКМЦ им. З.И. Круглой: «Мне в ней интересна ее образованность, ее всесторонняя образованность, она касалась не только ее специальности, с ней было интересно пообщаться на все медицинские темы». Педагог все-таки взял свое в судьбе Евгении Николаевны. Она преподавала на курсах медсестер и сестринское дело в пединституте. Бесконечно училась различным специализациям в столицах и передавала свои знания. Софья Лифшиц, ветеран педиатрической службы: «Она еще очень много учила, подготовка специалистов шла все время с ее помощью. Она сама готовилась всегда, всегда была в курсе всех новшеств». Кстати, Евгения Степанова еще успевала работать детским кардиологом в поликлинике. Тогда и познакомилась с Софьей Адольфовной Лившиц, которая заведовала тогда кардиоревматологией. Евгения Степанова, врач-педиатр центра здоровья НКМЦ им. Круглой: «Обход больных, это вроде как практика. Теорию-то я получала на циклах, а практика в основном была у Софьи Адольфовны. Из-за отсутствия диагностической техники в сложных случаях опираться кардиологи тогда могли практически только на опыт. Патологию приходилось угадывать. Евгения Степанова: «Вобщем-то и угадывали - не было тогда УЗИ, эхокардиографии не было, мы диагноз ставили - рентгенолог и кардиолог». Из-за болезни близких Евгении Степановне пришлось оставить работу на два года. Вернулась уже к открытию Центра здоровья, в котором и работает последние несколько лет. И работает, судя по словам пациентов, отлично. Татьяна Монина, мама пациентки центра здоровья НКМЦ им. Круглой: «Евгения Николаевна - это доктор от бога, человек с большой буквы, удивительно добрый, тактичный. Она умеет общаться с детьми, она своим позитивом внушает надежду на то, что все будет хорошо. Говорят, слово лечит. Это как раз тот случай, когда исцеляют словом, она врачует действительно словом. Мы вышли от нее с уверенностью, что у нашего ребенка все будет просто замечательно».









Елена Литинская

18 июня 2017 года







На главную страницу





