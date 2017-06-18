Поставить правильный диагноз – дело всей жизни

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воскресенье
18.06.2017
9:25:46
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Поставить правильный диагноз – дело всей жизни18 июня - день медицинского работника. Традиционно к этой дате мы знакомим вас с врачом, который сыграл заметную роль в становлении медицины региона. Евгения Николаевна Степанова четверть века руководит отделением детской функциональной диагностики НКМЦ им. Круглой.
С детства Евгения Николаевна мечтала быть валеологом - врачом, который не лечит, а предотвращает болезни. Мечта сбылась - сейчас она работает в Центре здоровья, который и занимается профилактикой. Но путь к этому итогу был длиною более чем в 50 лет.
По всем династическим законам Женя должна была стать педагогом. Папа - директор школы, мама - учитель, но Евгения стала врачом, потому что образованных в послевоенные годы было больше, чем здоровых.
Из маленького поселка под Йошкар-Олой Женя поехала поступать в Казанский мединститут, и поступила. Училась на педиатра на повышенную стипендию и всегда находила время на увлечения.
Энергия этой девушки всегда била ключом. Распределили ее в медсанчасть при шахте в Пермском крае, где 10 лет не было педиатра. За три года работы она навела там порядок.
В наш город в 1970-м году Женя попала случайно. Ехала на работу в Жданов, а там – холера, не пустили. На обратном пути в медицинской газете прочитала, что в Орле нужны педиатры и вышла из поезда на станции. Попала прямо под крыло Зинаиды Иосифовны Круглой.
Именно Круглая участковому педиатру Степановой поручила руководить функциональной диагностикой в детской больнице.
Поднимать функциональную диагностику на должный уровень поручили правильному человеку. Евгения Николаевна честно занималась этим 10 лет практически на общественных началах, и потом 24 года официально как заведующая отделением. Это уже были помещения в новом хирургическом корпусе, вполне на столичном уровне. Евгения Николаевна работала в тесной связке с врачами, которые ее очень ценили и уважали.
Екатерина Грушко, врач-невролог неврологического отделения Областной клинической больницы им. З.И. Круглой:
«Электрокардиограмма, электроэнцефалограмма - все это проводилось своевременно с грамотным, квалифицированным описанием. Все интересные случаи, записи - она приходила в отделение – обсуждались, оговаривались,, мы в общем-то совместно с ней учились».
Педагог все-таки взял свое в судьбе Евгении Николаевны. Она преподавала на курсах медсестер и сестринское дело в пединституте. Бесконечно училась различным специализациям в столицах и передавала свои знания.
Кстати, Евгения Степанова еще успевала работать детским кардиологом в поликлинике. Тогда и познакомилась с Софьей Адольфовной Лившиц, которая заведовала тогда кардиоревматологией.
Из-за отсутствия диагностической техники в сложных случаях опираться кардиологи тогда могли практически только на опыт. Патологию приходилось угадывать.
Из-за болезни близких Евгении Степановне пришлось оставить работу на два года. Вернулась уже к открытию Центра здоровья, в котором и работает последние несколько лет. И работает, судя по словам пациентов, отлично.
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