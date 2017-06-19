Новости версия для печати Будет ли пешеходная переправа через Оку? Городские власти объявили повторный аукцион на строительство пешеходного моста в створе улицы Покровской.



Первые торги были назначены в мае, но не состоялись, потому что заявок от подрядчиков не поступило. Изменится ли ситуация в этот раз, станет ясно к началу следующего месяца – последний день приема документов 29 июня, а победителя планируют объявить 3 июля.





Мария Семак

19 июня 2017 года







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