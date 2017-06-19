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Еще четыре станции обезжелезивания воды появятся в Орловской области

В планах правительства региона на этот год – разработка проектно-сметной документации (ее стоимость – два миллиона рублей) и выбор подрядчика. Начало строительства запланировано на 2018 год.

Первая станция обезжелезивания воды была открыта в Орле 1 июня 2016 года.