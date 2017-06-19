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О зубрах «Орловского полесья» узнает вся страна

О прошлом, настоящем и будущем благородных великанов – европейских зубров - за 20 минут. Грант Русского географического общества на создание фильма в 2016 году выиграл национальный парк «Орловское полесье». Проект объединяет пять природных территорий: кроме нашей жемчужины, парки «Угра» и «Смоленское Поозерье», заповедники «Брянский лес» и «Калужские засеки».

Премьерные показы документального фильма пройдут в конце июня в Калуге, Брянске и Смоленске. Жители Орла смогут увидеть фильм 27 июня в краеведческом музее. Там же откроется фотовыставка победителей викторины «Зубры России» и круглый стол, посвященный проблеме восстановления вольной популяции европейского зубра.