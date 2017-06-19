Кто выиграет, тот и отремонтирует

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понедельник
19.06.2017
9:08:01
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Кто выиграет, тот и отремонтируетСегодня в Орле состоится первый день электронных торгов на право ремонтировать проезды к многоквартирным домам.
Объекты, которые предстоит привести в порядок, поделены по районам. Торги пройдут в форме электронных аукционов сегодня и 30 июня. Начальная (максимальная) цена лотов установлена от 2,3 до 10,7 млн. рублей.
Адреса, по которым будет проходить ремонт, размещены на сайте администрации города Орла. По информации МКУ «УКХ г. Орла» на ремонт проездов из Дорожного фонда Орловской области в этом году выделено свыше 50 млн. рублей. Победитель конкурса должен выполнить работы в течение 60 дней с момента заключения контрактов, то есть начнутся работы в середине июля и закончатся к середине сентября.
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