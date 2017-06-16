Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Её полторы минуты с Президентом. Что последовало после общения орловчанки с Владимиром Путиным? - Дадут правовую оценку. Правоохранительные структуры ведут свое разбирательство в ситуации с льготными лекарствами. - Белоруссия становится ближе. Орловская область заключила ряд соглашений по сотрудничеству с соседним государством. - Родной доктор. Ко Дню медицинского работника мы подготовили наш сюжет о сельском фельдшере.





Вести-Орёл

16 июня 2017 года







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