Новости версия для печати

В ДТП на границе Свердловского и Покровского районов погибли водители столкнувшихся автомобилей

Как сообщил инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Свердловскому району Эдуард Тимофеев, авария произошла около шести часов утра на автодороге Орел-Тамбов в районе 47 километра.

Как выяснили полицейские в ходе осмотра места происшествия, столкновение легковых автомобилей случилось почти на середине дороги - там, где должна быть осевая разделительная полоса. Однако асфальт вместе с разметкой на этом участке трассы отфрезеровали ремонтники. Незадолго до происшествия там начались работы по обновлению дорожного полотна.

Две пассажирки «КИА» – жена водителя и их несовершеннолетняя дочь значительных повреждений не получили. По мнению полицейских, дорожная обстановка едва ли отразилась на обстоятельствах ДТП. Картина происшествия указывает на то, что один из водителей уснул за рулем.